شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي ينضم إلى صراع التعاقد مع نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

تشيلسي يستعد للتعاقد مع يوسوفا موكوك

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة توك سبورت الإنجليزية، على أن إدارة نادي تشيلسي، قد دخلت في سباق التعاقد مع يوسوفا موكوكو، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأكدت التقارير، على أن تشيلسي قرر الانضمام للأندية المهتمة بضم المهاجم صاحب الأصول الكاميرونية في صيف 2023 المقبل، حيث يجد البلوز منافسة شرسة من الإنجليزيين مانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة إلى الإسباني برشلونة.

وسجل موكوكو 6 أهداف مع بوروسيا دورتموند خلال الموسم الجاري، ضمن منافسات الدوري الألماني، ليكون هداف الفريق هذا الموسم في المسابقة المحلية، بعد مرور 15 مباراة.