شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية.. ليفربول قد تتراجع عن ضم بيلنجهام فى المريكاتو القادم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أنه على الرغم من وجود مفاوضات سابقة من مسئولي ليفربول للتعاقد مع نجم الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام، لاعب بورسيا دورتمند الألماني، إلا أن "الريدز" لا يعلق آمالًا كبيرة على إتمام الصفقة، فى ظل رغبة أكثر من نادي آخر فى إستقدام اللاعب خلال المريكاتو القادم.

وأضافت التقارير أن التنافسية الشديدة على صفقة بيلنجهام ستجعل مسئولي ليفربول يعانون كثيرًا من أجل إتمام الصفقة، الأمر الذي يدفعهم لسلك الطريق الأكثر سهولة وهو التفكير فى التعاقد مع النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، والذي تألق بشدة رفقة منتخب التانجو فى مونديال قطر الحالي.



صفقة فرنانديز لن تكون سهلة!

وبالرغم من إقتناع مسئولي ليفربول أن صفقة إنزو فرنانديز لن تكون بها عراقيل كثيرة، إلا أن نادي ينفيكا البرتغالي لن يسمح برحيل اللاعب دون الحصول على مبلغ مالي قوي جراء الصفقة، ولكن يراهن مسئولي الريدز عن العلاقات الطيبة بين الفريق وخاصة بعد صفقة المهاجم الأوراجواني داروين نونيز فى الصيف الماضي.



مرابط يتواجد فى صورة التعاقدات!

وأضافت بعض التقارير أن النجم المغربي سفيان مرابط، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يتواجد فى الصورة بشكل كبير، خاصة أن الفريق يدرس أكثر من سيرة ذاتية فى الوقت الحالي للتعاقد مع أحدهما، لتعويض غياب النجم الغيني نابي كيتا، والذي غاب لفترة طويلة عن الملاعب بداعي الإصابة.