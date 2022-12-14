الصين: ندعم تطوير اقتصاد العراق وإعادة اعمار المدن المتضررة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال تسوي وي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، أن "اللقاء بين الرئيس الصيني ورئيس مجلس الوزراء العراق جاء للتعاون المشترك بين البلدين"، مبينا أن "السوداني أكد رغبته بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني".

وأضاف، ان "الصين ستواصل الدعم للعراق للحفاظ على سيادة أراضيه"، مشيرا الى أن "الجانب الصيني يدعم العراق في تطوير ملفه الاقتصادي وإعادة اعمار المدن المتضررة".

وبين السفير الصيني، أن "العراق يعتبر شريكاً مهماً فيما يتعلق بإنجاز طريق الحرير"، لافتا الى أن "مستوى العلاقات والتعاون بين العراق والصين عالية".

وتابع تسوي وي حديثه: "التعاون بين الصين والدول العربية لا يصب في مصلحة جانب واحد فقط، بل جاء هذا التعاون نتيجة رغبات مشتركة من كلا الجانبين في تعزيز التعاون"، مبينا أن "القمة الصينية - العربية جاءت نتيجة ازدياد مستوى التعاون بين البلدان العربية والصين".



واتم قوله: "القمة المشتركة تشكل نقطة انطلاق جديدة في العلاقات بين العرب والجانب الصيني؛ لتبادل الدعم وبذل الجهود لإحلال الاستقرار والسلام في المنطقة".