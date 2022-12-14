انت الان تتابع خبر خلال الأيام المقبلة.. انخفاض بالحرارة وامطار خفيفة في أجواء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة خاصة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، خاصة في أقسامها الشرقية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".



وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".