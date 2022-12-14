شاهد.. زوجة ميسي تبتسم فرحاً بتأهل الأرجنتين للنهائي

كان مهندس الفرق هو ليونيل ميسي ، كما تم اختيار حامل الكرة الذهبية سبع مرات أفضل لاعب في المباراة.

وكشفت مقاطع فيديو أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي مليئة بالبهجة مع أولاده وانتشرت صور عائلته وهم يبتسمون بفرح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت أنتونيلا، في ملعب لوسيل تدعم زوجها، وفريق بلادها في مباراتهم ضد كرواتيا.

وحافظت الأرجنتين على سجلها المتمثل في عدم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم ووصلت إلى النهائي للمرة السادسة.