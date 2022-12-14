انت الان تتابع خبر شاهد.. زوجة ميسي تبتسم فرحاً بتأهل الأرجنتين للنهائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441163-638066019114601347.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-14 | 08:52
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انتزع ليونيل ميسي والأرجنتين مكانًا في نهائي كأس العالم بعد فوزهما على كرواتيا 3-0 في نصف نهائي كأس العالم في قطر.
كان مهندس الفرق هو ليونيل ميسي ، كما تم اختيار حامل الكرة الذهبية سبع مرات أفضل لاعب في المباراة.
وحافظت الأرجنتين على سجلها المتمثل في عدم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم ووصلت إلى النهائي للمرة السادسة.
وكشفت مقاطع فيديو أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي مليئة بالبهجة مع أولاده وانتشرت صور عائلته وهم يبتسمون بفرح على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشوهدت أنتونيلا، في ملعب لوسيل تدعم زوجها، وفريق بلادها في مباراتهم ضد كرواتيا.
وحافظت الأرجنتين على سجلها المتمثل في عدم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم ووصلت إلى النهائي للمرة السادسة.