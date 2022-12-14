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هل يُطبق قانون المحال العامة الجديد بأثر رجعى؟ نقلا عن برلمانى

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "8 أسئلة تكشف إشكاليات قانون المحال العامة"، استعرض خلاله الإجالة على السؤال هل يطبق القانون بأثر رجعى؟، وخبير يكشف 3 حالات تنطبق على جميع المحلات، وننشر بيان رسوم التراخيص حسب المساحة والنشاط، وإليكم التفاصيل كاملة:

8 أسئلة تكشف إشكاليات قانون المحال العامة.. 83 نشاطًا تجاريًا تحتاج موافقات أمنية.. هل يطبق القانون بأثر رجعى؟.. خبير يكشف 3 حالات تنطبق على جميع المحلات.. وننشر بيان رسوم التراخيص حسب المساحة والنشاط

 

                                            برلمانى 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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