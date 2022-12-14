انت الان تتابع خبر قرابة 30 حريقا.. الدفاع المدني تحصّي واجباتها خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عدد حوادث الحريق بلغت(28) حريقا"، مبينة أن "الحرائق لم تسفر عن حوادث وإصابات بشرية".

وأضافت، أن "عدد واجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت حالة واحدة"، مشيرة الى أن "واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغ واجب واحد".



• اهم الحوادث المسجلة خلال 24

في بغداد بجانب الكرخ، "نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق اندلع داخل 10 برادات كبيرة الحجم منها ثابتة ومتحركة من خلال الشاحنات مخصصة لحفظ الفواكه في علوة الرشيد جنوب بغداد"، بحسب بيان المديرية.

اما في النجف الاشرف، تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية متخذ لتجارة الأثاث في المحافظة دون تسجيل إصابات بشرية.

وتمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني في المحافظة ذاتها، من التعامل مع حادث اصطدام مروري بين باص ينقل الزائرين الإيرانيين وبراد نوع كيا وعجلة مدنية في منطقة ام العباسيات بمحافظة النجف الإشراف حيث ادى الحادث الى إصابة (17) زائرا بينهم ( 5) بحالة خطرة تم نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم فيها.



وفي واسط، تمكنت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة من رفع مخلفات حربية من قضاء النعمانية في المحافظة ليتم خزنها في غرفة حصينة تمهيداً لإتلافها من قبل الجهات ذات العلاقة.

فيما تمكنت فرق الدفاع المدني في صلاح الدين، من معالجة القنابل غير المنفلقة في المحافظة واتلاف كدس من المخلفات الحربية بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض.

