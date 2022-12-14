انت الان تتابع خبر "تدفع بالعراق نحو كارثة".. تحذيرات من تسعيرة النفط في موازنة 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجواهري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مؤشرات وعوامل كثيرة لارتفاع أسعار النفط عالمياً منها الحرب الروسية الأوكرانية، وحجز الناقلات النفطية في تركيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، إلا أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجياً دون معرفة الأسباب "، مؤكداً أن "المجازفة بوضع رقم كبير لسعر برميل النفط في الموازنة قد يذهب بنا الى كارثة جديدة".وأضاف إن "تسعير برميل النفط الواحد عند الـ40 دولاراً هو سعر معقول وضمان لتقلبات النفط واسعاره في السوق العالمية".

وتابع أن "العراق بلد ريعي بامتياز وتسعير برميل النفط أكثر من الـ40-45 أمر خطير جداً، نظراً لما يحدث بالسوق العالمية الان".

الى ذلك، أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي لـ الخليج 365، أن "سعر برميل النفط في الموازنة العامة سيكون عند الـ45 دولار".