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فيفا يكشف عن الموعد النهائي لحفل جوائز الأفضل لعام 2022

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441139-638065966456220101.jpg

2022-12-14 | 07:34

فيفا يكشف عن الموعد النهائي لحفل جوائز الأفضل لعام 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الموعد الرسمي لحفل جوائز الأفضل "the best" لعام 2022، في عدة فئات.
وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

وأصدر فيفا بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن خلاله إقامة حفل جوائز الأفضل "The Best" يوم 27 شباط عام 2023.


ويقدم الفيفا جوائز كثيرة في عدة فئات أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب والتشكيل المثالي للعام.

بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وأفضل لاعبة في العالم.

ومن المتوقع أن ينافس النجم الفرنسي كريم بنزيما، بقوة على لقب هذه الجائزة بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع فريقه ، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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