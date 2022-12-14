بعد 20 عامًا.. توتر علاقة رونالدو بوكيل اعماله

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن الأندية التي تخاطب رونالدو في الوقت الحالي لا تتحدث إلى وكيله مينديز بل تتجه مباشرة إلى اللاعب.

وأوضح التقرير أن "ناديا النصر والهلال السعوديان، اللذان يرغبان في ضم رونالدو، يتواصلان مباشرة مع اللاعب وليس عبر وكيله".



ويرتبط مينديز، 56 عاماً، مع رونالدو بعلاقة وكالة منذ رحيله عن سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2003، وحتى الآن، أي ما يقرب من 20 عاماً.

وشدد التقرير على أن مينديز قلت تدخلاته في مشوار رونالدو في الفترة الأخيرة، رغم دور الوكيل في البحث للدون الصيف الماضي عن فريق.

وبحسب التقارير، عرض مينديز موكله البرتغالي في صيف 2022 على أكثر من ناد مشارك في دوري أبطال أوروبا، ومن بين تلك الأندية تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.



وكان رونالدو قد رحل مؤخراً عن مانشستر يونايتد بعد هجومه على إدارة النادي والمدرب إيريك تين هاج في حوار تلفزيوني مطول مع الإعلامي بيرس مورجان.