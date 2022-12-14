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بعد 20 عامًا.. توتر علاقة رونالدو بوكيل اعماله

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2022-12-14 | 07:31

بعد 20 عامًا.. توتر علاقة رونالدو بوكيل اعماله

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الخليج 365 – رياضة

قالت تقارير صحفية إن علاقة البرتغالي نجم مانشستر يونايتد السابق، بوكيله خورخي مينديز قد توترت في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن الأندية التي تخاطب رونالدو في الوقت الحالي لا تتحدث إلى وكيله مينديز بل تتجه مباشرة إلى اللاعب.

وأوضح التقرير أن "ناديا النصر والهلال السعوديان، اللذان يرغبان في ضم رونالدو، يتواصلان مباشرة مع اللاعب وليس عبر وكيله".


ويرتبط مينديز، 56 عاماً، مع رونالدو بعلاقة وكالة منذ رحيله عن سبورتنج لشبونة البرتغالي في 2003، وحتى الآن، أي ما يقرب من 20 عاماً.

وشدد التقرير على أن مينديز قلت تدخلاته في مشوار رونالدو في الفترة الأخيرة، رغم دور الوكيل في البحث للدون الصيف الماضي عن فريق.

وبحسب التقارير، عرض مينديز موكله البرتغالي في صيف 2022 على أكثر من ناد مشارك في ، ومن بين تلك الأندية الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.


وكان رونالدو قد رحل مؤخراً عن مانشستر يونايتد بعد هجومه على إدارة النادي والمدرب إيريك تين هاج في حوار تلفزيوني مطول مع الإعلامي بيرس مورجان.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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