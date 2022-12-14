انت الان تتابع خبر الانبار تتصدر.. 73 جامعة وكلية عراقية في تصنيف (UI GreenMetric) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورمد لـ الخليج 365، ان "ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية حققت مواقع تنافسية في الإصدار الجديد لتصنيف (UI GreenMetric) للعام 2022".

وأضافت: "سجلت نتائج نسخة هذا العام (https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022) تقييم ألف وخمسين مؤسسة تعليمية جامعية من 85 بلدا حول العالم وقد تمكنت الجامعات العراقية من زيادة حضورها وتنافسها العالمي الى ثلاث وسبعين مؤسسة بالقياس الى نتائج النسخة الماضية للعام 2021 التي تضمنت ستا وستين جامعة فقط".



وبينت الوزارة، ان "تصنيف (UI Greenmetric) يعتمد على معايير البنى التحتية بنسبة (15%) والطاقة والتغير المناخي (21%) والنفايات (18%) والمياه (10%) والنقل (18%) والتعليم والبحث (18%) بالإضافة الى الاستدامة والبيئة والمساحات الخضراء واستهلاك الطاقة".

وأشار البيان الى، أن "جامعة الأنبار تصدرت الجامعات العراقية في هذا التصنيف وحصدت المرتبة 146 عالميا".

ويذكر أن الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف شنغهاي(Global Ranking of Academic Subjects) الذي ظهرت فيه جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسة الكيماوية وتصنيف(The Times) الذي تتواجد فيه حاليا ثماني جامعات وتصنيف(QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف(Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف(Greenmetric) الذي دخلت فيه حاليا ثلاث وسبعون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URA الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف(Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية.

