شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 21 ديسمبر.. نشر التقرير الخاص بالهجوم على الكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول، أنّ تقريرها النهائي المنتظر سيُنشر في 21 ديسمبر.

وقال رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون إنّه خلال الجلسة العلنية الأخيرة سيقرّر أعضاء اللجنة التي تحقّق في الدور الذي أدّاه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتّخاذها.

ولم يوضح طومسون من يمكن أن توجّه إليه اتّهامات في هذه القضية.

وفي 6 يناير 2021 هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتّحدة.

ومنذ ذاك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصًا، حُكم على حوالى 100 منهم بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة.

ويعود قرار توجيه اتّهام لترامب إلى وزير العدل ميريك جارلاند الذي عيّن في منتصف نوفمبر مدّعيًا عامًا مكلّفًا التحقيق مع ترامب بصورة مستقلّ.

