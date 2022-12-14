شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبًا سياسيًا يطلقون اليوم مناقشة المحور السياسى بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأربعاء، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا لإطلاق مناقشة حول المحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف انتهى خلال الفترة الماضية من صياغة رؤيته حول المحور الاقتصادي تضمن مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والآن سيطلق مناقشة حول المحور السياسي لصياغة رؤية حول هذا المحور الهام.

وأشار "مطر" إلي أن رؤساء أحزاب التحالف سوف يطرحون رؤى أحزابهم بشأن قضايا التعليم والصحة ضمن المحور الاجتماعي".