شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يصل واشنطن للمشاركة بالقمة الأمريكية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الثلاثاء؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، على نحو يحقق المصالح المشتركة، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس المصري لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ويشارك نحو خمسين من القادة والرؤساء الأفارقة، في هذه القمة الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل ثماني سنوات عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

وتهدف القمةٌ إلى البحث عن بوصلة تواجه تحديات العصر وتلبي احتياجات وآمال القارة الأفريقية، وتشكل فرصة للاستماع إلى تطلعاتها والوفاء بها.