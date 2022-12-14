شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد دور السينما بالقضايا السياسية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد إنفوجراف أعدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور السينما في القضايا السياسية والاجتماعية، جاء فيه أن من أهداف السينما أنها أداء لتشكيل الراى العام داخل الدول والرأى العام العالمى على سبيل المثال الترويج لهدف سياسى مثل الحروب والترويج لعداء دول معينة أو لأفكار محددة كمعاداة السامية وتناول قضايا اجتماعية وسيلة للترفيه.

وأوضح الانفوجراف، أن الدراما السياسية غالبا ما تكون مبنية على قصة حقيقية، ولكنها مستندة لوجهة نظر المخرجين وكاتب السيناريو، وتعتمد أحيانا على أجندة الدولة التي يتم إنتاج الفيلم أو المسلسل فيها، وتعتمد أيضا على أفكار موجهة للترسيخ في ذهن الجمهور.

وعن كيفية تمويل هذه الأعمال، نوه الإنفوجراف الى تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع صانعى الأفلام ونجوم السينما من جميع أنحاء العالم لإعطاء المسرح لأبطال الحياة الواقعية، مؤكدا أن المنظمات الغير حكومية والمهرجانات السينمائية تساهد في الدعم المالى لإنتاج هذه الأفلام.