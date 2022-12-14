انت الان تتابع خبر تظاهرات ذي قار.. شيوخ يطالبون بمحاسبة الجناة والمعتدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب شيوخ عموم محافظة ذي قار، الحكومة المركزية بمحاسبة الجناة والمعتدين على خلفية التظاهرات الاخيرة.
وقال الشيوخ في بيان، "تمر محافظة ذي قار باحداث مأساوية راح ضحيتها مجموعة من الابرياء من ابناء المحافظة والقوات الامنية بين شهيد وجريح دون اي اسباب تؤدي الى القتل".
وطالب شيوخ العشائر "الحكومة المركزية باتخاذ الاجراءات الصادقة والحقيقية بمحاسبة الجناة والمعتدين دون استثناء"، مطالباً كذلك "بالتحقيق العادل بالاحداث الاخيرة".
وشهدت ذي قار قبل ايام تظاهرات رافقتها اعمال عنف تسببت بضحايا عدة.