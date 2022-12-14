تظاهرات ذي قار.. شيوخ يطالبون بمحاسبة الجناة والمعتدين

وقال الشيوخ في بيان، "تمر محافظة ذي قار باحداث مأساوية راح ضحيتها مجموعة من الابرياء من ابناء المحافظة والقوات الامنية بين شهيد وجريح دون اي اسباب تؤدي الى القتل".

محمد يوسف

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