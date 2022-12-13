اشتباك نادر بالأسلحة الناريّة... مقتل 6 بينهم شرطيان في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الثلاثاء أن ستة أشخاص بينهم شرطيان قتلوا في اشتباك بالأسلحة النارية في عقار منعزل بولاية كوينزلاند، بعد أن وصلت الشرطة إلى منزل هناك للتحقيق في بلاغ عن شخص مفقود.

وقالت الشرطة إنه لدى وصول أربعة ضباط مساء أمس الإثنين إلى العقار في ويامبيلا، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب برزبين عاصمة كوينزلاند، فتح مسلحان النار فقتلا اثنين منهم، دون تحديد هوية المشتبه بهما.

وقالت الشرطة إنها فرضت «حصاراً» على المنزل بعد ذلك، دون الإدلاء بتفاصيل. وأضافت أن 16 ضابطاً متخصصاً ردوا على إطلاق النار ليبدأ الاشتباك بالأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار تسبب أيضاً في مقتل جار عمره 58 عاماً، دون الكشف عن هويته.

ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الحادث بأنه «يوم فظيع ومفجع».