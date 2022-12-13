"الباص الخشبي" يطرق أبواب الخليج: هلا فيكم بالبصرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) كانون الثاني 2023 في مدينة الفيحاء، بمشاركة منتخبات ( السعودية ، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين) إضافة البلد المضيف (العراق).

وبمجرد الإعلان عن إقامة البطولة في أرض الرافدين، تسارعت الخطى نحو إطلاق المبادرات الترحيبية، فأقترح المخرج البصري عصام جعفر فكرة "الباص الخشبي" لإرسال رسائل محبة وسلام إلى الضيوف والدول المشاركة.



يقول جعفر لـ الخليج 365، إن "الباص الخشبي يعتبر ايقونة مدينة البصرة حيث كان يستخدم كوسيلة للتنقل في الماضي"، لافتاً إلى أن "فكرة شراء هذا الباص القديم ولدت قبل عامين، حيث جرى تحويره من باص لنقل البضائع إلى باص لنقل الأشخاص، ونسعى للانطلاق نحو جميع محافظات العراق ومن ثم بعدها الى الدول الخليجية ترويجاً للبطولة المنتظرة".

أول محطة وصل إليها هذا الباص - والكلام لجعفر - هي مدينة أور في محافظة ذي قار، التي أنطلق منها أول حرف في التأريخ.

ويكمل حديثه بالقول: "أما مقاعد الباص نُسجت بيد فلاحات من مدينة السماوة وكُتب عليها كلمات ترحيبية، مثل: خليجنا واحد، خليجي 25 بصراوي، أهلا فيكم".

ويرافق رحلة الباص الخشبي، مخيم خليجي بصراوي، دعماً للبطولة، إذ يقول مؤسس هذا المخيم محمد إبراهيم، لـ الخليج 365، إن "الغاية من مرافقة الباص الخشبي وإقامة مخيم في كل مدينة يصل اليها الباص هو تعريف المواطنين بالتراث البصري الأصيل والعادات والتقاليد البصرية كما ندعو الجميع لزيارة البصرة".

وأطلق نجوم الفن والشعر والرياضة في العراق مبادرات عدة ترحيباً بالضيوف القادمين نحو البلاد خلال البطولة الخليجية، ولم تقتصر تلك المبادرات على المشاهير بل امتدت لتشمل الشباب المتطوعين بمبادرات شخصية حيث قاموا بتزيين الجدران بلوحات ورسومات معبرة.