انت الان تتابع خبر الكربولي يرد على حديث نائبة بشأن دعوى قضائية ضدها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رد رئيس حزب الحل جمال ناصر الكربولي، الثلاثاء، على حديث النائبة سميعة محمد الغلاب بشأن دعوى قضائية ضدها والمطالبة بمبلغ 30 مليار دينار.

وقال الكربولي في تغريدة على "تويتر"، "ادعاء بعض النائبات بانها لا تملك مالاً لانها لم تسرق ولم تكن وزيرة، يكذبه التضخم المفاجئ لاموالها وعقاراتها".

وأضاف "ليس كل الوزراء فاسدون وانما كل من يبتز الوزراء للحصول على عقود وكومشنات واستثناءات وتتضخم امواله هو الفاسد".

وكشفت النائبة سميعة محمد الغلاب، اليوم الثلاثاء، عن قيام رئيس حزب الحل جمال ناصر الكربولي بإقامة دعوى قضائية ضدها، مؤكدة مطالبته بتعويض يبلغ 30 مليار دينار.