انت الان تتابع خبر تقرير أمريكي يكشف: باكستان تتصدر قائمة الدول المعرضة لخطر العنف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تصدرت باكستان قائمة الدول الأكثر تعرضاً لخطر التعرض لعمليات قتل جماعي جديدة، وفقاً لتقرير جديد لمؤسسة فكرية أمريكية.



وأفاد تقرير صادر عن "مشروع الإنذار المبكر"، وهي منظمة بحثية تحدد البلدان المعرضة لخطر العنف الجماعي، أن "باكستان تواجه تحديات أمنية وحقوقية متعددة، بما في ذلك العنف المتزايد من قبل حركة طالبان باكستان، أو TTP".

ويستشهد التقرير بالعنف الذي قام به فرع محلي من طالبان باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأمة التي تواجه بالفعل أزمات سياسية واقتصادية.

وألغت حركة طالبان باكستان هذا الأسبوع وقف إطلاق النار مع الحكومة، مما شكل تحدياً خطيراً لأمنها، كذلك أنهت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار المتفق عليه مع الحكومة في حزيران وأمرت المقاتلين بشن هجمات في جميع أنحاء البلاد.



وقالت الجماعة المحظورة في بيان "أنهت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار المتفق عليه مع الحكومة في يونيو نظراً لاستمرار العمليات العسكرية ضد المجاهدين في مناطق مختلفة، فمن الضروري أن تقوموا بهجمات حيثما أمكن في البلد بأكمله".