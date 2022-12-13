ميقاتي: لبنان أكثر الدول معاناة من الإرهاب

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وقال ميقاتي خلال ندوة عن «آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب» «نحن في لبنان من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابية التي ضربت عددا من القطاعات والمناطق، ولكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنية».ونظمت الندوة الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الدول المعنية بمواكبة هذا المشروع وهي إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا.
وأشار إلى الكشف عن الكثير من العمليات الإرهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني أو استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا.
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