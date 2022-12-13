شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: لبنان أكثر الدول معاناة من الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات، مشيرا إلى أن القوى الأمنية اللبنانية قابلت بحزم العمليات الإرهابية التي ضربت لبنان وتمكنت من كشف الكثير منها قبل أوانها.

وقال ميقاتي خلال ندوة عن «آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب» «نحن في لبنان من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابية التي ضربت عددا من القطاعات والمناطق، ولكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنية».

ونظمت الندوة الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم لأمن لبنان، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الدول المعنية بمواكبة هذا المشروع وهي إسبانيا، وفرنسا وإيطاليا.

وأشار إلى الكشف عن الكثير من العمليات الإرهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني أو استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاونا جماعيا وتوحيدا للخبرات والمعلومات، وتنسيقا مكثفا.