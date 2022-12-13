مقتل الأسير عقلان على يد الحوثيين يفجر الغضب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار مقتل الأسير المحتجز في سجون الحوثي عمر عقلان «37 عاما» غضبا واسعا، وقال رئيس المؤسسة هادي هيج في رسالة احتجاج وجهها إلى المبعوث الأممي لليمن، إن الأسير أخفي قسريا بعد أسره في 2018 من الحوثيين.

وتعرض عقلان للتعذيب بعد إخفائه قسريا، ومنعه من التواصل مع عائلته، مشيرا إلى عدم تلقيه الرعاية الصحية.

وأكد الهيج في رسالة الاحتجاج وفاة الأسير عمر عقلان في 2020 بعد تعرضه للتعذيب داخل سجون الحوثيين لافتا إلى أن الحوثيين أخفوا جثته عامين قبل إعلان مقتله.

من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، والذي كان يمكن أن يؤدي لسقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح رسمي بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مدرسة السلام بقرية الدير في مديرية حيران بمحافظة حجة، أثناء فترة الدراسة الصباحية، باستخدام طائرة مسيرة - إيرانية الصنع - والذي أدى إلى مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي (11 عاما) وإصابة 3 أطفال آخرين بجروح خطرة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية، وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية.

وعقد مجلس الأمن الدولي، أمس، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، للاطلاع على مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية، خصوصا مسألة استعادة العمل بالهدنة، وحسب جدول أعمال المجلس، فإن الاجتماع سيتضمن إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، يستعرض فيها آخر التطورات والجهود التي بذلت بشأن إعادة إحياء الهدنة، بما فيها تحركاته الأخيرة في دول المنطقة، لإقناع أطراف النزاع في اليمن بأهمية العودة إلى الهدنة والبناء عليها، للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. تليها جلسة مشاورات مع أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يقدم ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية استعراضا للأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تزايد القيود المفروضة على العاملين في المجال الإنساني، وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد أنه يعمل «بلا هوادة» لتجديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وتوسيع منافعها.

وأوضح غروندبرغ أن «ضمان المشاركة المباشرة والهادفة للمرأة في جهود الوساطة والمفاوضات ومحادثات السلام، لا يقتصر فقط على تنفيذ الالتزامات الدولية التي قطعناها على أنفسنا، ولكن في رأيي إنها السبيل الوحيد لتحقيق سلام يدوم ويلبي احتياجات المجتمع اليمني ككل».

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