جونسون يدعو لإرسال صواريخ لإنهاء حرب أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنه يجب على المملكة المتحدة أن تمد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى «لإنهاء الحرب». ودعا السياسي المحافظ إلى تقديم دعم غربي أكبر لأوكرانيا، بما في ذلك إمداد البلاد التي تمزقها الحرب بأنظمة صواريخ ذات مدى أطول. وقال وزير الدفاع بين والاس إنه يراجع باستمرار أنظمة السلاح التي يمكن توفيرها، وإنه منفتح على رؤية الخطوة التالية إذا استمرت روسيا في استهداف المناطق المدنية وانتهاك اتفاقيات جنيف، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، إلا أن الحكومة البريطانية أشارت إلى أن المملكة المتحدة لا تخطط لإمداد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى. وقال وزير الدفاع بين والاس إنه يراجع باستمرار أنظمة السلاح التي يمكن توفيرها، وإنه منفتح على رؤية الخطوة التالية إذا استمرت روسيا في استهداف المناطق المدنية وانتهاك اتفاقيات جنيف، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، إلا أن الحكومة البريطانية أشارت إلى أن المملكة المتحدة لا تخطط لإمداد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.

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