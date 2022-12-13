محام ينقذ نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، براءتها من خلال أحد محاميها، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات بالفساد. وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس، لمحطة «أوبن» التلفزيونية اليونانية أمس الثلاثاء «موقفها إنها بريئة. إنها ليس لها أي علاقة بتدفقات الأموال، ولا بأي شيء على الإطلاق.» وقال إنه غير مسموح له بالتعليق على التفاصيل. كما أنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كان قد تم العثور على أموال، وإذا كان قد تم العثور على أموال بالفعل، فإنه لا يعلم قيمة المبلغ. إنها ليس لها أي علاقة بتدفقات الأموال، ولا بأي شيء على الإطلاق.» وقال إنه غير مسموح له بالتعليق على التفاصيل. كما أنه ليس لديه أي فكرة عما إذا كان قد تم العثور على أموال، وإذا كان قد تم العثور على أموال بالفعل، فإنه لا يعلم قيمة المبلغ.

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