انت الان تتابع خبر معدل الأفلام المصرية يتراجع.. والأكثر حضورا "بيومي فؤاد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الناقد والمؤلف السينمائي العراقي مهدي عباس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" احصاءً عن الأفلام المصرية المعروضة خلال عام 2022 رصدته الخليج 365، جاء فيه، "إذا ما عرض فلما "جروب الماميز" و"نبيل الجميل" يوم 28 كانون الأول الحالي سيكون عدد الافلام المصرية المعروضة خلال عام 2022 هو 26 فيلما وهو عدد قليل قياسا بسنوات سابقة!!.وأضاف: "اخرج هذه الافلام 24 مخرجا ذلك ان مخرجين اثنين قدم كل منهما فلمين وهما محمد حماقي "اشباح اوروبا وتحت تهديد السلاح" وعمرو صلاح "زومبي على جنبي وجروب الماميز".

وأشار عباس الى ان "ستة مخرجين قدموا افلامهم الاولى وهم عصام نصار "هاشتاك جوزني" واسامة عرابي "حظك اليوم" ووائل فرج "الدعوة عامة" وتامر حسني "بحبك" وهشام فتحي "حامل اللقب" وكريم ابو زيد "11 – 11".

ولفت الى ان "انجح فلم عرض خلال عام 2022 كان "كيرة والجن" الذي حقق أكثر من 120 مليون جنيه مصري".



وبين عباس بحسب احصائه، ان "الممثل الاكثر حضورا عام 2022 هو بيومي فؤاد بتسعة افلام والممثلة الاكثر حضورا هي هدى المفتي بأربعة أفلام، والمنتج الاكثر حضورا هو شركة "سنيرجي والسبكي" بأربعة افلام لكل منهما ومدير التصوير الاكثر حضورا هو جلال الذكي بثلاثة افلام والمونتير الاكثر حضورا هو عمرو عاكف ومحسن عبد الوهاب بثلاثة افلام لكل منهما".