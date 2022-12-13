انت الان تتابع خبر مطعم الشيف بوراك قريبا في العراق..واسماعيل اوزديمير يكشف حقيقة مرض ابنه والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - في أول لقاء له على قناة عربية، أطل رجل الأعمال التركي اسماعيل اوزديمير ووالد الشيف بوراك، في برنامج Celebrity على قناة السومرية مع الإعلامي إيهاب العطية.



اسماعيل اوزديمير، هو رجل أعمال في تجارة الألبسة، وصاحب سلسلة مطاعم في تركيا منذ ٣٥ سنة. وسرد اسماعيل قصة نجاح مطاعمه منذ البداية حتى اليوم، وقال إن كل العائلة تعمل في المطاعم، واختارت العائلة أن يكون الشيف بوراك الواجهة الإعلانية للمطاعم.

وأشار إلى أن والدته هي من اختارت أسماء المطاعم، ففي البداية أطلقت اسم "ساق الزيتون" إلى أن غيرت اسمه ليصبح "مطعم المدينة" لأنها تحب المدينة المنورة وتحب مدينة اسطنبول.

وقال إن مطاعمه لها طابع تاريخي عثماني من ناحية الشكل ومن ناحية المأكولات.

وعن المنافسة بين المطاعم التركية المشهورة، فأكد أن هناك الكثير من المطاعم التي تحاول تقليد مطاعمه وبخاصة الشيف المشهور في تركيا (لم يصرح اسمه) ولكنه يقصد الشيف نصرت.

وأضاف" نحن الأساس وهو يقوم بتقليدنا." وعلى الصعيد الفني وعن الفنانين العرب، فقال إنه منذ صغره يستمع للأغاني العربية للكثير من الفنانين منهم السيدة فيروز، عبد الحليم حافظ وأم كلثوم. ومن الجيل الجديد نانسي عجرم، نجوى كرم، اليسا، يارا،

ملحم زين وراغب علامة. ومن الفنانين العراقيين: سيف نبيل، نور الزين، محمود غياث.

وأشار إلى أن معظم الأتراك يستمعون للأغنية العربية ويحبونها كثيرا، كما يحبون الفنانين العرب.

وصرح اسماعيل إلى أن ابنه بوراك قام بتصوير فيلمين في تركيا وأنه يحب كثيرا مواقع التواصل، فيقوم بتصوير فيديوهات.

وعبر عن فرحه بنجاح نجله ومحبة الناس له، وقال أن بوراك لا يأخذ القرارات لوحده بل يرجع إلى عائلته لكي يتخذوا قرارا واحدا.

وعن دخول بوراك المستشفى منذ فترة، فقال اسماعيل " لا يوجد شيء فالقصة أن بوراك قام بحمية غذائية قاسية أدخلته المستشفى ولكن الإعلام ضخم القصة." وصرح اوزديمير أن بوراك لا يزال أعزب وقال ممازحا إنه سيزوجه فتاة عربية.

وكشف اسماعيل إلى انه يحضر لافتتاح فروع لمطعم "المدينة" في السعودية، الكويت والعراق.

وعن أسعار مطعمه "المدينة"، عرض اسماعيل قائمة الطعام الخاصة في مطعمه، وأشار إلى أن أغلى طبق في مطعمه بقيمة ٢٠٠$ لستة أشخاص.

فاستطرده إيهاب ليسأله عن نشر الشيف نصرت فاتورة بقيمة 167 الف دولار دفعها احد الأشخاص في مطعمه، فرد اسماعيل أن الشيف نصرت ناجح ولكن ليس بمستوى بوراك، فقال" اكيد بوراك أنجح منو..مو عشان ابني، بس بحبو الغني والفقير وكل الإعمار ولكن نصرت يحبوه فئة معينة."

وقال إن الفاتورة غير صحيحة ومبالغ فيها و"نصرت غلطان."

وفي نهاية الحلقة، قام فريق عمل برنامج Celebrity بجولة في "مطعم المدينة"، وعرف المشاهدين على المأكولات الذي يتميز بها المطعم من الأسماك واللحومات. وسلطت كاميرا السومرية الضوء على الحائط الكبير الممتلئ بصور الشيف بوراك ووالده مع المشاهير الأتراك والعرب والأجانب.