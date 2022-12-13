انت الان تتابع خبر السوداني يحدد موعداً لعطلة أعياد الميلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزير الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "السوداني وجه بأن يكون 25 كانون الأول الجاري عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد".

وأضافت، أن "رئيس الوزراء وجه أيضاً بأن يكون يوم 26 من هذا الشهر عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي فقط".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.