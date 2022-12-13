انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يوعز بتطوير مصفى الديوانية وزيادة انتاجه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية ان تتولى وزارتا المالية والتخطيط إدراج مشروع توسعة مصفى الديوانية في موازنة 2023"، موضحة ان "توسعة مصفى الديوانية ستوفر 2500 فرصة عمل لأبناء المحافظة".وأضافت ان "مجلس الوزراء قرر توصيات لجنة التحقيق بشأن تسريب أسئلة الثالث متوسط للعام الدراسي الماضي".

وأشارت جابرو الى ان "مجلس الوزراء قرر إعلان بحيرة ساوة محمية طبيعية".

وبينت ان "مجلس الوزراء قرر إعفاء المدير العام لتربية الرصافة الثانية من منصبه"، موضحة ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين العراق والسعودية، بالإضافة الى موافقة المجلس على تصديق اتفاقية التعاون بين العراق والسعودية في مجال النقل البحري".



وأكدت جابرو، ان "مجلس الوزراء وافق على إقرار توصيات اللجنة المختصة بإعادة النظر بقرارات حكومة تصريف الأعمال"، منوهة الى ان "مجلس الوزراء قرر صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كردستان".