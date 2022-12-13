شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يشارك فى ندوة لجامعة بنها عن حقوق الإنسان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة جامعة بنها عن قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، والتى تم تنظيمها برعاية وحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

وأشار النائب محمد عبد العزيز إلى أن معايير حقوق الإنسان هي معايير متفق عليها في العالم، ولكن هناك خصوصيات لها علاقة بالمجتمعات لها أولوياتها وإرادتها الوطنية، وهذا ما نؤكد عليه في مجلس النواب المصري، مشيرا إلى أن اختيار حقوق الإنسان وتعزيز مسيرته هو اختيار وطني في المقام الأول، لذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمنت أربع محاور رئيسية وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمحور الثالث والمتعلق بحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، أما المحور الرابع فيختص بالتدريب والتخطيط وبناء الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد "عبد العزيز" على أن ما تقوم به جامعه بنها اليوم هو استكمال ما تقوم به الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان فى ظل التوجه الوطني نحو تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وكانت الندوة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليتى التربية الرياضية، والعلاج الطبيعي، ومدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، ومدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال ، ومدير وحده العنف ضد المرأة ، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من وكلاء الكليات ،وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.