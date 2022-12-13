شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تعديل القرار بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص مادة (11) من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والتى تنص على:

استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أوحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذاتالارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.