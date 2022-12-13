شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تلتقى قيادات "مصر بلدى" للنقاش بقضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقيادات حزب مصر بلدي، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة، التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية للحوار الوطنى مع كافة تيارات وفئات المجتمع، حيث تناول اللقاء أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب مصر بلدي في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

يأتي هذا اللقاء فى إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة وتحقيق الصالح العام.