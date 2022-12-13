انت الان تتابع خبر سيول وفيضانات في مكة.. مكبرات المساجد توجه نداءً (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، أن هناك إغلاقا احترازيا للأنفاق نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعياً المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة.

وأهاب المركز، بالمواطنين "أخذ الحيطة والحذر، والبقاء في المنازل حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".



من جهته، قال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي، "نؤكد أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار. وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة".

فيما أعلنت جامعة الطائف عن تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة. الإثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت”. كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، الإثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف

في شأن متصل، فإنه مع سيول شمال مكة، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يصلوا في بيوتهم. وأذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت “صلوا في رحالكم فجر الإثنين".