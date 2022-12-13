انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يشدد على تطوير مناطق بغداد التراثية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رشيد، استقبل في قصر بغداد، أمين العاصمة عمار موسى كاظم، وأكد على الارتقاء بالواقع ومعالجة المشاكل والظواهر السلبية، والعمل على تطويرها والمحافظة على نظافتها والاهتمام بكافة القطاعات الخدمية".وتطرق إلى "موضوع تطوير مداخل بغداد وإظهارها وبما يليق بعمق المدينة الحضاري والفكري التاريخي، كما تحدث عن أهمية تطوير عدد من مناطق بغداد التراثية، مثل شارع الرشيد والقشلة مع ضرورة الحفاظ على تراثها وعمارتها العريقة".

من جانبه، قدم عمار موسى، عن "شرحا للرئيس عن سير عمل أمانة بغداد وخططها والمسائل التي تواجه بعض المفاصل، وقدّم شرحاً عن عدد من المشاريع مثل مشروع إنشاء طرق جديدة بالاتفاق مع وزارة الإعمار والإسكان، بالإضافة إلى العمل على مشروع تطوير خطة تصميم بغداد بحسب التصميم الأساسي للعاصمة".