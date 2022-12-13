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انت الان تتابع خبر ديشان يكشف عن خطة الديوك للفوز على أسود الاطلس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441096-638065301876905683.jpeg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-13 | 12:48
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كشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، اليوم الثلاثاء، أنه "سيجد حلا" للصلابة الدفاعية المغربية، عندما يواجه "أسود الأطلس" في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد