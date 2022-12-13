ديشان يكشف عن خطة الديوك للفوز على أسود الاطلس

كشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، اليوم الثلاثاء، أنه "سيجد حلا" للصلابة الدفاعية المغربية، عندما يواجه "أسود الأطلس" في نصف نهائي مونديال قطر 2022.