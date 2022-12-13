اخبار العالم

ديشان يكشف عن خطة الديوك للفوز على أسود الاطلس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر ديشان يكشف عن خطة الديوك للفوز على أسود الاطلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441096-638065301876905683.jpeg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-13 | 12:48

ديشان يكشف عن خطة الديوك للفوز على أسود الاطلس

المصدر:

867 مشاهدة

كشف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، اليوم الثلاثاء، أنه "سيجد حلا" للصلابة الدفاعية المغربية، عندما يواجه "أسود الأطلس" في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا