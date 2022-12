انت الان تتابع خبر شركة تويتر تخطئ في كلمة النرويج والأخيرة تصدر خطاباً (صورة) والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - P.S. That also goes for Prime Minister This is a Twitter Status and Foreign Minister This is a Twitter Status