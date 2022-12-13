رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تقليل الروتين وتطوير النظام المصرفي في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تقليل الروتين وتطوير النظام المصرفي في العراق.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، وفد مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان برئاسة المدير الإقليمي للمؤسسة أفتاب أحمد".

وأضاف البيان، انه "تم خلال اللقاء، بحث سبل تشجيع المشاريع الاستثمارية والخدمية في العراق من خلال دعم القطاع الخاص ليكون عاملاً مساعداً للقطاع الحكومي في تطوير الواقع الاقتصادي في البلد".

وبحسب البيان، تحدث رئيس الجمهورية عن الوضع الاقتصادي، مبيّناً أن "مختلف مدن العراق عانت سابقاً نتيجة الإهمال والأعمال الإرهابية وتدهور الوضع الاقتصادي"، موضحاً أن "العراق حالياً مستقر من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، ويملك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهله لبناء دولة متقدمة ومزدهرة".

وأشار إلى "أهمية استغلال الوفرة المالية التي يملكها البلد في الوقت الحالي في إنشاء مشاريع خدمية تلبي طموح العراقيين وتدعم الاقتصاد". فيما بيّن رئيس الجمهورية للوفد "أهمية المباشرة بالعمل والإنجاز وعدم الاكتفاء بعقد الاجتماعات".

وفي هذا السياق، شددّ رئيس الجمهورية على "ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة المعنية بتقليل الروتين في إنجاز المعاملات مع مراعاة الضوابط والقوانين لتوفير الوقت وضمان إتمام العمل. كما أكد على "حاجة النظام المالي والمصرفي في العراق إلى التطوير ليصبح أكثر سرعة ودقّة وأماناً".