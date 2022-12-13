شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ممازحا رئيس لجنة الطاقة بالجلسة العامة: "النهارده أنت مع الحكومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون "منصة مصر الرقمية"، ممازحا إياه: "أنت النهارده مع الحكومة".

جاءت ممازحة رئيس الشيوخ، للنائب عبد الخالق عياد بعدما ألقى النائب عبد الخالق عياد كلمة توضيحية بشأن المادة الـ8 من مشروع قانون "منصة مصر الرقمية" والتي تمنح رئيس مجلس الوزراء تعيين مدير تنفيذي لصندوق وإعفاءه، إذ أقترح النائب أبو النجا المحرزي أن يمثل رئيس الصندوق أمام القضاء وليس المدير التنفيذى، وعقب عليه النائب عبد الخالق عياد: رئيس مجلس الإدارة وهو رئيس للمجلس فقط بينما المسئول عن إدارة الصندوق هو المدير التنفيذي ولذلك من الطبيعي أن يمثل أمام القضاء".

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "ما تفضل به عبد الخالق هو المقصود" ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا موجها كلمته لنائب عبد الخالق عياد: "أنت النهارده مع الحكومة".

وفي نهاية المناقشة تم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة ونصها كالتالى: "يكون للصندوق مدير تنفيذى، يصدر بتعينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى على الأخص الآتى:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.

4. إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة الصندوق مُتضمنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.

5. إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للصندوق.

6. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

7. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.