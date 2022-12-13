شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم حوارا مجتمعيا لأهالى قرى وعزب قصاصين الأزهار بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة حوار مجتمعي ومؤتمر جماهيري حاشد لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

حضر اللقاء مدير مكتب حياة كريمة العقيد أ.ح أحمد المهدي مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، وسعيد عباس منسق عام حياة كريمة بالشرقية، و محمد الفضالي منسق قطاع وسط الشرقية ومركز أولاد صقر بحياة كريمة، وعبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بمحافظة الشرقية، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية للشباب، وقيادات المركز الطبيعية و ممثلي أسر الشهداء، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القري والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.

كما تم تنظيم الحوار المجتمعي والعرض من قبل متطوعين مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر في الستة قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، وتم الاستماع لمقترحات الأهالى من خلال تلقي طلباتهم وتبادل الآراء والرؤي حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.