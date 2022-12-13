13 ديسمبر , 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إن هناك اتفاقاً لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفاً أن محادثات تجري حالياً بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأضاف لدى وصوله لحضور مؤتمر دولي بباريس «تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوروجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة».
وتستضيف فرنسا حالياً مؤتمراً دولياً لتقديم مساعدات عاجلة لمساعدة أوكرانيا على تجاوز درجات حرارة الشتاء الباردة، مع استهداف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: محادثات جارية لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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