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ما هي مكافأة "الديوك" في حال التتويج بمونديال قطر 2022؟

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-13 | 12:14

ما هي مكافأة "الديوك" في حال التتويج بمونديال قطر 2022؟

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الخليج 365 –

كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم "الديوك" في حالة التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم "قطر "2022

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن كل لاعب فرنسي سيحصل على 400 ألف يورو كمكأفاة في حالة الحفاظ على لقب كأس العالم، أما في حالة خسارة المباراة النهائية، فإن ذلك المبلغ سينخفض إلى 285 ألف يورو.

وفي حالة عدم التغلب على منتخب المغرب في نصف النهائي، فإن لاعبي فرنسا سيحصلون على مبلغ يتراوح بين 256 و237 ألف يورو، الرقم الأعلى سيكون في حالة الفوز بمباراة المركز الثالث.


التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ سيحصل عليها 26 لاعبا، من بينهم المصابان كريم بنزيما ولوكاس هيرنانديز، وأربعة من أعضاء الفني.

الصحيفة قام باستشارة فينسينت تشوديل، المؤسس المشارك لمرصد الأعمال ، الذي يؤكد أن تلك الأرقام لن تكون واحدة بالنسبة للنجوم الكبار في الفريق، حيث قال: "لقد أجرينا الحسابات: في حالة التتويج، سيحصل مبابي على ما يعادل يومين من راتبه الأساسي في باريس سان جيرمان".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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