انت الان تتابع خبر ما هي مكافأة "الديوك" في حال التتويج بمونديال قطر 2022؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441089-638065270004455871.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-13 | 12:14
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الخليج 365 – رياضة
كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم "الديوك" في حالة التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم "قطر "2022
كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم "الديوك" في حالة التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم "قطر "2022
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن كل لاعب فرنسي سيحصل على 400 ألف يورو كمكأفاة في حالة الحفاظ على لقب كأس العالم، أما في حالة خسارة المباراة النهائية، فإن ذلك المبلغ سينخفض إلى 285 ألف يورو.
وفي حالة عدم التغلب على منتخب المغرب في نصف النهائي، فإن لاعبي فرنسا سيحصلون على مبلغ يتراوح بين 256 و237 ألف يورو، الرقم الأعلى سيكون في حالة الفوز بمباراة المركز الثالث.
التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ سيحصل عليها 26 لاعبا، من بينهم المصابان كريم بنزيما ولوكاس هيرنانديز، وأربعة من أعضاء الفني.
الصحيفة قام باستشارة فينسينت تشوديل، المؤسس المشارك لمرصد الأعمال الرياضية، الذي يؤكد أن تلك الأرقام لن تكون واحدة بالنسبة للنجوم الكبار في الفريق، حيث قال: "لقد أجرينا الحسابات: في حالة التتويج، سيحصل مبابي على ما يعادل يومين من راتبه الأساسي في باريس سان جيرمان".
وفي حالة عدم التغلب على منتخب المغرب في نصف النهائي، فإن لاعبي فرنسا سيحصلون على مبلغ يتراوح بين 256 و237 ألف يورو، الرقم الأعلى سيكون في حالة الفوز بمباراة المركز الثالث.
التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ سيحصل عليها 26 لاعبا، من بينهم المصابان كريم بنزيما ولوكاس هيرنانديز، وأربعة من أعضاء الفني.
الصحيفة قام باستشارة فينسينت تشوديل، المؤسس المشارك لمرصد الأعمال الرياضية، الذي يؤكد أن تلك الأرقام لن تكون واحدة بالنسبة للنجوم الكبار في الفريق، حيث قال: "لقد أجرينا الحسابات: في حالة التتويج، سيحصل مبابي على ما يعادل يومين من راتبه الأساسي في باريس سان جيرمان".