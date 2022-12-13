وفد من مجلس النواب المصري يتوجه إلى قطر

الشارقة - اميمة ياسر - توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر، حيث تأتي تلك الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري.

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الشورى القطري تتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية – القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري – القطري وسبل دعمه، على كافة المستويات بين البلدين.​

حضور السيسي افتتاح كأس العالم

وشهدت المقصورة الرئيسية لاستاد البيت في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر في قطر، سلاما حارا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر السابق حمد خليفة آل ثاني.

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022.