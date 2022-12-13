شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يؤكد أهمية حضور الوزراء فى التشريعات المتعلقة بمجال اختصاصاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية حضور الوزراء المعنيين الجلسات العامة للمجلس والمًخصصة لمناقشة التشريعات المتعلقة بمجال اختصاصاتهم، لافتاً إلى أن ذلك ليس تقليلا من الحضور أبدًاً لكن استشعاراً ما كان بأهمية حضور الوزير المعني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

يأتي ذلك بعد أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اعتذار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، عن حضور الجلسة نظراً لوجودة خارج البلاد في مهمة، ويحضر الجلسات نائبة خالد العطار، مشيراً إلي أن هناك بعض السفريات والالتزامات التي قد تكون مفاجئة. وأشار "فؤاد" إلى أنه يحضر أيضا ممثلا للحكومة كوزير لشؤون المجالس النيابية.

ويهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.