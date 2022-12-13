الجمعة.. حزب الحركة الوطنية ينظم معرض "أياد مصرية" لدعم أفكار الشباب الفنية

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد، معرض أياد مصرية فى نسخته الثانية وذلك خلال يومى الجمعة والسبت 23 و24 ديسمبر بمقر الحزب بمصر الجديدة وتقوم لجنة الثقافة والفنون فى الحزب برئاسة هبة الله حسام الدين رئيس اللجنة بالإشراف على المعرض الذى يشارك فيه عدد من الشباب وأصحاب الحرف اليدوية بأعمال فنية مختلفة متمثلة فى المشغولات اليدوية والفنون التشكيلية والأعمال الخشبية وفن التريكو وتشكيل النحاس والحفر على الجلد وغيرها من الفنون التى تطفين على المعرض بهجة كبيرة.

ومن جانبها قالت هبة الله حسام الدين رئيس اللجنة الفنية والثقافية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن معرض أياد مصرية فى نسخته الثانية يأتى فى إطار حرص اللجنة على دعم الشباب فى عرض منتجاتهم ودعم أفكارهم الفنية والثقافية، كما أضافت أن اللجنة ستقدم العديد من المعارض المختلفة فى مختلف المجالات لتحقيق أهدافها فى دعم الشباب.

وأشار رئيس اللجنة الثقافية والفنية أن هذه النسخة من المعرض ستشهد ورشة لتدريب المشاركين على إدارة الصفحات الخاصة بهم وتسويق منتجاتهم بشكل فعال وكذلك التأسيس لعلامة تجارية خاص بهم والوصول بمنتجاتهم إلى كل مكان فى العالم، كم أن المرحلة القادمة ستشهد عقد العديد من الورش الفنية المختلفة لتعليم الشباب بعض الحرف اليدوية والمنتجات الفنية كنعوع من نشر الوعى الفنى والثقافى بالإضافة اعتبارها مصدرا للدخل ونواة لعمل المشروع الخاص بهم.