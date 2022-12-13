انت الان تتابع خبر السوداني يعزي باستشهاد أحد قيادات حرس إقليم كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على موقع "تويتر" تابعته الخليج 365: "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد القائد الشاب آكام عمر، أحد قيادات قوات حرس إقليم كردستان العراق البيشمركة، متأثراً بجراح أصيب بها خلال أداء الواجب".وأضاف: "نشدّ على أيدي رفاقه من الذين قارعوا الإرهاب، مثلما نقدم أخلص التعازي لمحبيه وذويه. والعُلى والرفعة لكل شهداء العراق".