انت الان تتابع خبر من هو لوكا مودريتش اللاعب الكرواتي الذي تجتاح قصته مواقع التواصل الإجتماعي؟ والان مع التفاصيل



وسيحاول مودريتش تكرار إنجازه السابق في روسيا، في المونديال الحالي بقطر، المتوقّع أن يكون الأخير لطفل بدأ كلاجئ في بلاد مزّقتها الحرب.

إذ أنّه قاد فريقه للوصول الى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرازيل عبر ركلات الترجيح. بغداد - ياسين صفوان - رغم أنّه أصبح في سن الـ37، لا يزال لاعب الوسط الدولي والقائد لوكا مودريتش الركيزة الأساسية لمنتخب كرواتيا، الذي قاده قبل أربع سنوات إلى نهائي كأس العالم للمرّة الأولى في تاريخه.وسيحاول مودريتش تكرار إنجازه السابق في روسيا، في المونديال الحالي بقطر، المتوقّع أن يكون الأخير لطفل بدأ كلاجئ في بلاد مزّقتها الحرب.إذ أنّه قاد فريقه للوصول الى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرازيل عبر ركلات الترجيح. موهبة نمت بالرغم من طفولة صعبة



بات مودريتش أحد أبرز نجوم كرة القدم في الآونة الأخيرة والأضواء مسلّطة عليه أكان على صعيد الأندية أو المنتخب الوطني، في تناقض صارخ مع بدايته المتواضعة في منزل استحال بقايا مخلّعة بعدما التهمت النيران جزءا كبيرا منه، في قرية "مودريتشي" التي دمّرت خلال حرب استقلال كرواتيا.

وكان لوكا مودريتش في العاشرة من عمره عندما هرب مع عائلته إلى منطقة زادار. هناك، وسط ضجيج القنابل التي تتساقط على المدينة الساحلية، تفتقت خصال أحد أبرز المواهب المعاصرة في القارة الأوروبية الذي أصبح قائدا لمنتخب كرواتيا.

ولم تخف موهبة الفتى على أحد، لا سيما مدرّب نادي زادار الذي رأى أن مودريتش كان مثالا للاعبي جيله وقائدا محبوبا.

كان الأطفال يرون فيه في تلك الفترة ما نراه اليوم. بات مودريتش أحد أبرز نجوم كرة القدم في الآونة الأخيرة والأضواء مسلّطة عليه أكان على صعيد الأندية أو المنتخب الوطني، في تناقض صارخ مع بدايته المتواضعة في منزل استحال بقايا مخلّعة بعدما التهمت النيران جزءا كبيرا منه، في قرية "مودريتشي" التي دمّرت خلال حرب استقلال كرواتيا.وكان لوكا مودريتش في العاشرة من عمره عندما هرب مع عائلته إلى منطقة زادار. هناك، وسط ضجيج القنابل التي تتساقط على المدينة الساحلية، تفتقت خصال أحد أبرز المواهب المعاصرة في القارة الأوروبية الذي أصبح قائدا لمنتخب كرواتيا.ولم تخف موهبة الفتى على أحد، لا سيما مدرّب نادي زادار الذي رأى أن مودريتش كان مثالا للاعبي جيله وقائدا محبوبا.كان الأطفال يرون فيه في تلك الفترة ما نراه اليوم. تدريبات وسط القذائف



وبحسب ماريان بوليات صديق مودريتش، برزت موهبة الأخير وسط أجواء الحرب والنزاعات. وقال: تساقطت القذائف حولنا مليون مرة ونحن في طريقنا الى التدريب، كنا نهرع إلى الملاجئ.

واعتبر بوليات، وهو لاعب محترف سابق أيضا، أنّ هذه الظروف التي عاشها مودريتش كانت أحد العوامل التي ساهمت في أن يكون اليوم أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم. وبحسب ماريان بوليات صديق مودريتش، برزت موهبة الأخير وسط أجواء الحرب والنزاعات. وقال: تساقطت القذائف حولنا مليون مرة ونحن في طريقنا الى التدريب، كنا نهرع إلى الملاجئ.واعتبر بوليات، وهو لاعب محترف سابق أيضا، أنّ هذه الظروف التي عاشها مودريتش كانت أحد العوامل التي ساهمت في أن يكون اليوم أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم. بداياته وأبرز إنجازات مسيرته