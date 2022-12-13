انت الان تتابع خبر من هو لوكا مودريتش اللاعب الكرواتي الذي تجتاح قصته مواقع التواصل الإجتماعي؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رغم أنّه أصبح في سن الـ37، لا يزال لاعب الوسط الدولي والقائد لوكا مودريتش الركيزة الأساسية لمنتخب كرواتيا، الذي قاده قبل أربع سنوات إلى نهائي كأس العالم للمرّة الأولى في تاريخه.
وسيحاول مودريتش تكرار إنجازه السابق في روسيا، في المونديال الحالي بقطر، المتوقّع أن يكون الأخير لطفل بدأ كلاجئ في بلاد مزّقتها الحرب.
إذ أنّه قاد فريقه للوصول الى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرازيل عبر ركلات الترجيح.
وسيحاول مودريتش تكرار إنجازه السابق في روسيا، في المونديال الحالي بقطر، المتوقّع أن يكون الأخير لطفل بدأ كلاجئ في بلاد مزّقتها الحرب.
إذ أنّه قاد فريقه للوصول الى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب البرازيل عبر ركلات الترجيح.
موهبة نمت بالرغم من طفولة صعبة
بات مودريتش أحد أبرز نجوم كرة القدم في الآونة الأخيرة والأضواء مسلّطة عليه أكان على صعيد الأندية أو المنتخب الوطني، في تناقض صارخ مع بدايته المتواضعة في منزل استحال بقايا مخلّعة بعدما التهمت النيران جزءا كبيرا منه، في قرية "مودريتشي" التي دمّرت خلال حرب استقلال كرواتيا.
وكان لوكا مودريتش في العاشرة من عمره عندما هرب مع عائلته إلى منطقة زادار. هناك، وسط ضجيج القنابل التي تتساقط على المدينة الساحلية، تفتقت خصال أحد أبرز المواهب المعاصرة في القارة الأوروبية الذي أصبح قائدا لمنتخب كرواتيا.
ولم تخف موهبة الفتى على أحد، لا سيما مدرّب نادي زادار الذي رأى أن مودريتش كان مثالا للاعبي جيله وقائدا محبوبا.
كان الأطفال يرون فيه في تلك الفترة ما نراه اليوم.
تدريبات وسط القذائف
وبحسب ماريان بوليات صديق مودريتش، برزت موهبة الأخير وسط أجواء الحرب والنزاعات. وقال: تساقطت القذائف حولنا مليون مرة ونحن في طريقنا الى التدريب، كنا نهرع إلى الملاجئ.
واعتبر بوليات، وهو لاعب محترف سابق أيضا، أنّ هذه الظروف التي عاشها مودريتش كانت أحد العوامل التي ساهمت في أن يكون اليوم أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم.
بداياته وأبرز إنجازات مسيرته
التحق بنادي دينامو زغرب عام 2000 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. شارك لأول مرة مع هذا النادي سنة 2005 وفاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري والكأس المحلي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي لسنة 2007.
وفي 2008 انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل رسوم قياسية وهي 16.5 مليون جنيه إسترليني، حيث قاد توتنهام للوصول لأول مرة منذ ما يقرب الـ50 سنة إلى دور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا سنة 2010.
بعد موسم 2011، انضم مودريتش إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، حيث أصبح أحد اللاعبين الأساسيين تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وساعد الفريق للفوز بالعاشرة التاريخية للنادي الملكي بدوري ابطال أوروبا، وكان ضمن تشكيلة الفريق الأساسية. فاز بعدها بثلاثة ألقاب متتالية من دوري أبطال أوروبا منذ 2016 وحتى 2018، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني لعام 2016 للمرة الثانية في مسيرته. كما قد حصل على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا سنة 2017.
في 2018، أصبح مودريتش أول لاعب كرواتي يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم. وبهذه الجائزة، بات أول لاعب بخلاف كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي يحصل على هذه الجائزة منذ أكثر من عقد، بالأخص بعد أن قاد منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018، وكان قد فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الملكي في نفس السنة.
أمّا اليوم السؤال الأبرز هو هل ينجح مودريتش في تحقيق حلمه والفوز في بطولة كأس العالم؟