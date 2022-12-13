انت الان تتابع خبر ‎أرجنتيني يدفع مبلغاً طائلاً لرؤية ممثلة تركية مشهورة.. فماذا حدث معه؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل قام عدد من الأشخاص بإقناعه بإمكانية مقابلته لـ توبا مقابل دفع مبلغ 42 ألف دولار أميركي، وقضاء وقت معها، وبعد استلام المبلغ من رجل الأعمال الأرجنتيني، هربوا على الفور.

وقام المعجب المهووس بتقديم شكوى رسمية ضد هؤلاء في قسم الشرطة، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة.



وكانت توبا قد أكدت أنها ستستقر في العاصمة الفرنسية باريس، مع إبنتيها.