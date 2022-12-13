شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يلتقى سفير الصين بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه- اليوم - لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة .

في مستهل اللقاء، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اعتزازه بالعلاقات التاريخيه التي تربط بين مصر والصين، مؤكدا على أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع هذه العلاقات لمستويات أعلى وافاق أوسع لتحقيق مصالح الشعبين .

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ان الشعب المصري يحمل تقديراً خاصاً للصين قيادة وشعباً انطلاقاً من مواقفها الإيجابية دائماً للقضايا والملفات المصرية على مختلف الأصعدة، وكذلك للدور الصيني البارز في خطوات التنمية، مشيداً بالتنسيق والتعاون المميز بين البلدين أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذلك قيام الصين بمد مصر بالامصال واللقاحات مما ساهم فى القضاء على الفيروس.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ على الموقف الصيني القوي والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية بمختلف المحافل الدولية، مشيداً بالقمة العربية الصينية التي عقدت في الرياض مؤخراً، مؤكداً انها جائت في توقيت رائع ومناسب وسيكون لها نتائج إيجابية ستنعكس لصالح الشعبين العربي والصيني.

من جانبه، أشاد السفير الصينى بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور في ظل رغبة القيادة السياسية في البلدين للوصول بها لأعلى المستويات، مؤكداً على أهمية العمل على دعم رغبة القيادتين، مشيراً الي دور البرلمان في البلدين الصديقين لدعم ذلك التوجه، واقترح تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ ونظيره الصيني لدعم سبل التعاون البرلماني بينهما، وكذلك زيادة الزيارات المتبادلة بين اللجان المختصة والأعضاء في المجلسين لتبادل الخبرات، وبما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وهو مارحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

كما أشاد السفير الصينى بما تشهده مصر من إنجازات واضحة للعيان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداَ أنها تسير علي الطريق الصحيح كقوة إقليمية ودولية.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.