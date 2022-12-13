شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة "الشيوخ" لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

كان المجلس قد وافق أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والذى يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.