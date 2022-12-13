شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع سفاح البرتغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

جونزالو راموس يقترب من مانشستر يونايتد

وكشفت الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الصفقات العالمية، على أن مانشستر يونايتد بدأ في مفاوضات لضم النجم البرتغالي جونزالو راموس، لاعب فريق بنفيكا، ومنتخب البرتغال، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد رومانو، على ان جونزالو راموس وصلت قيمته السوقية إلى 70 مليون يورو بعد مستوياته الرائعة في مونديال قطر مع منتخب بلاده.

وأوضح أن اليونايتد يرغب في التعاقد مع راموس ليكون بديلًا لرونالدو الذي فسخ تعاقده مع الشياطين الحمر، بالإضافة إلى تألق راموس، خلال مونديال قطر، حيث سجل هاتريك في شباك سويسرا بالدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.