تغريم رجل التقط «سيلفي» مع زيلينسكي في المنام

قضت محكمة روسية بتغريم رجل نشر على تطبيق «إنستغرام» منشوراً زعم فيه أنه رأى في المنام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأنه التقط صورة "سيلفي" معه.

وكان إيفان لوسيف، المقيم في مدينة تشيتا شرقي سيبيريا، قد كتب في المنشور في أيلول الماضي، قبل أن يضطر لحذفه لاحقاً، أنه رأى في المنام أنه كان من ضمن الأفراد الذين جرى تجنيدهم بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأعلن فيه عن «تعبئة جزئية» تشمل حوالي 300 ألف شخص في البلاد، وفقاً لما ذكرت صحيفة «التايمز».

وأضاف لوسيف: «رأيت في حلمي أنني كنت في أحد معسكرات التدريب قبل أن تقتحمه القوات الأوكرانية على حين غرة بقيادة زيلينسكي، حيث عمدوا إلى تقييدنا جميعاً ليقرّروا قتلنا لاحقاً».

وتابع: «ولكن في تلك اللحظة مر زيلينسكي بجانبي ليتوقف ويخاطبني قائلاً أنا أعرفك لقد قرأت منشوراتك (المناهضة للغزو الروسي) على إنستغرام، وعندها أمر بإطلاق سراحي وطلب إعدام البقية».

وأردف لوسيف الذي وجهت له اتهامات بـ«تشويه سمعة» الجيش الروسي: «عقب ذلك طلبت من الرئيس الأوكراني أن التقط صورة ذاتية (سيلفي) معه، فلم يمانع ورحب بالأمر».

وقال لوسيف إنه وجد الحكم «غبيًا» وأنه كان قد «تقبّل» بالفعل فكرة إمكانية الفرار من روسيا أو السجن بسبب موقفه المناهض للحرب.

وبعد صدور الحكم، قال: «أنا متأكد من أن أوكرانيا سوف تنتصر، وبمجرّد حدوث ذلك، سيتم إطلاق سراح جميع الأشخاص الموجودين الآن في السجن بسبب تلك التهم».

وختم: «نحن لن نخجل حينها من النظر في أعين الأوكرانيين والمجتمع الدولي».